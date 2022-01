Marcel MARTIN

Rouen

Pedant mon service militaire- J'ai joué en juniors et en séniors-Mes entraineurs :Mr Essartier(junior) & Trech(séniors) . J'ai faits deux voyages merveilleux et inoubliables en Angleterre dans le cadre des rencontres contre le club de Norwich. Un grand président Mr Madillac et une excellente équipe de dirigeants en avance sur leur temps Mr Leroy John, Gantier, Delalande et d'autres