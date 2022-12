Dijon

Je suis professeur des écoles. j''ai commencé par être institutrice en 1975, j''ai fait des remplacements pendant 9 ans dans le Châtillonnais. Puis j''ai eu un poste à Savoisy pendant 3 ans. Ensuite je suis allée dans l''Ain 1 an et je suis revenue dans l'Auxois depuis 1988. Ensuite, j'ai été Directrice d''école à Champlon à Semur-en-Auxois et depuis le 1er septembre 2013, je suis à la retraite.