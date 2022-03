Marie-Jean CHARLIER

Stagiaire au service entretien en fait c'était en juillet 1971 - j'ai retrouvé mon bulletin de paie et ma fiche de pointage ! + de 45 h / semaine à l'époque

dessinateur industriel en tuyauterie pour les centrales nucléaires de et à Chooz (dans la coline) Fessenheim-Bugey-Gravelinnes - St-Laurent-desEaux-Cruaz

Développeur de logiciels de gestion sur mesure pour l'industrie et les services Microsoft Access - Sql - Vba - Dao Et autres octets recyclés !

Charlier - Kriss-laure - Conseiller de distribution des produits diététiques Kriss-Laure (Autre)

Je réalise des interviews, conseils, et préconisations pour des programmes alimentaires adaptés en fonction des objectifs de chacun : Perte de poids, équilibre alimentaire, reprise de poids, programmes pour les sportifs ... Aujourd'hui on utilise énormément l'outil Zoom pour nos visioconférences, on espère que les convivialités reviendront vites !