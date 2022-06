Tourcoing

Tous les dimanches après-midi, je les passais chez les soeurs rue d'Austerlitz où je retrouvais les copines de mon âge placées comme employées de maison à Tourcoing ou dans les environs. On écoutait de la musique, on faisait des jeux de société, on dansait... Je garde un excellent souvenir de cette période et de toutes les filles : Rose-Marie Allaert, Marie-Claude Douai...