Bouulangerie Patisserie - Apprentie-vendeuse modifiée en femmes toutes mains (Autre)

Paris

j'ai commencée par être apprentie vendeuse par alternance employeur -école et au bout du mois d'essai mon employeur à du décider de ne plus m'envoyer à l'école et sans demander mon avis ni de celle de mes parents moi j'attendais l'inscription et quand je me suis rendue compte il était trop tard pour le faire je suis restée 10 mois et comme leur vendeuse était fainéante je me suis prise de tête