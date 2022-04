LA MONDIALE ASSURANCES - Employée administrative (Administratif)

Mons en baroeul

employée au service des polices. Embauchée comme dactylo, puis au collationnement. Les différentes personnes qui étaient dans le service et dont le nom me revient à l'esprit sont : thierry STERLAY, annie DHANGHIEN, Jean-Pierre DANGHIEN, Monique LAPOUILLE? Alain GRYSON, Mme Andrée, Le service était dirigée par mME DRAY, et le DRH était Monsieur CANDAS