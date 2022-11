Je suis Administrateur, assistante de la Secrétaire en titre pour diverses tâches pratiques (rédaction de procès-verbaux de réunions du CA, mise à jour du fichier des adhérents et sympathisants pour la Commission Communication, permanences occasionnelles au standard du Siège...) et j'assure un peu de relationnel social auprès des Résidents de la Maison-Relais .

Nantes

Je faisais des statistiques sur les catégories socio-professionnelles des bénéficiaires car nous constatatons qu'il y a malheureusement de plus en plus de salariés et retraités qui sont contraints d'y avoir recours. Cette tâche ayant été informatisée, je n'ai provisoirement plus d'activité au SP, mon handicap ne me permettant plus d'assurer les distributions alimentaires.