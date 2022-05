Maryse GANGLOFF

Je faisais anglais et latin.

Deux années difficiles sur le plan personnel puisque mon Papa est tombé malde et qu'il est mort pendant les vacances de février en 1967,à l'âge de 43 ans...j'ai tout de même réussi mon bac littéraire et suis partie ensuite pour LYON où j'ai commencé mes études supérieures.

J'ai obtenu un DEUG d'allemand avec options latin et anglais.Puis une licence d'enseignement.J'ai obtenu ensuite une maîtrise de littérature:le théâtre de langue allemande.J'ai préparé mon mémoire à l'Université Humboldt de Berlin sur la fonction sociologique du théâtre en R.D.A.Puis j'ai réussi le CAPES d'allemand que j'ai préparé tout en enseignant au Lycée Saint Just à Lyon.Ce fut une excellen

Stages pratiques de CAPES au lycée du Parc,en terminale scientifique,puis au Lycée des textiles à la croix Rousse avec des étudiants post-bac qui apprenaient un allemand orienté sur leur formation professionnelle:l'industrie et le commerce de la soie et des textiles artificiels en Europe.

Lycée Jacques Coeur - Enseignante (Voie générale)

Bourges

J'ai enseigné à des élèves de voie générale,mais aussi à ceux de la Section Hôtellerie et aux étidiantes de BTS Secrétariat trilingue. Trois années très chouettes où j'ai découvert la région,fait du théâtre et de la musique avec des élèves et en liaison avec la Maison de la Culture de Bourges.