Prof de math : Mmes Ponsard, Durand et Barthélémy

HX2 - Binome de khôle Emilie - Thème de français « la ville » : Les Villes tentaculaires de Verhaeren, Dans la jungle des villes de Brecht, et L'Emploi du temps de Butor

Reims

PSI* et PSI - Binôme de Khôle Sébastien et Thomas - Thème de français 1996/1997 "L'ecriture de soi" : Les mots de JP Sartre, Les Confessions de JJ Rousseau, les Mémoires d'Hadrien de M Yourcenar - Thème de français 1997/1998 "Humain et Inhumain" : Médée de Sénèque, Frankenstein ou le Prométhée moderne de M Shelley, W ou le souvenir d'enfance de G Perec - Toujours traumatisée par le français !!!