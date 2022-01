Ecole Le Moustier (Froissy) - Froissy Elève et ayant pour meilleur ami, Patrice Petitqueux, mon voisin.

Ecole Des Garçons - Ailly sur noye Reprise un peu plus difficile quand on change de vie, et de lieu.

Collège William Henri Classen - Ailly sur noye Mes plus belles années, il y avait vraiment une sacrée ambiance en 6ème 2 et 5ème 2, la 4ème 2 et la 3ème 2, ont été moins marquantes car beaucoup de mes amis se sont retrouvés dans des classes différentes.

Etablissement Public Local D'enseignement Agricole (Eplea) Le Paraclet - Cottenchy Année très difficile au seconde, j'étais un élève que tout le monde disait que je ne suivrais pas. Fort heureusement sur l'ensemble, j'ai tenu le rythme. Quand à ma première D', une catastrophe. Peut-être n'avais-je pas le niveau, mais j'ai été loin d'être ridicule. Je remercie de l'encadrement de m'avoir viré de ce lieu.

Lycée Agricole De L'oise (Legta) - Airion Deux très bonnes années, mais sur le plan des études, je n'ai pas appris grand chose, du fait que j'avais un niveau assez élevé pour suivre les cours sans trop forcer et obtenir mon Brevet Technique Agricole Généraliste qui me renverrait en BTS PA, dans mon ancien lycée.

Etablissement Public Local D'enseignement Agricole (Eplea) Le Paraclet - Cottenchy Une année sous le signe de la revanche, ma motivation était partagé entre la volonté qu'un cancre pouvait s'en sortir sans l'aide de personne et défier l'encadrement. Merci à l'ensemble du personnel qui m'ont sabré tout au long de l'année, et qui m'ont permis de mettre en porte à faux la Direction pour poursuivre mon BTS dans un autre établissement beaucoup plus côté.