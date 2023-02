Ets Guillummette Berliet - Apprenti mécanicien (Technique)

Compiegne

C'est ici rue de clermont à COMPIEGNE dans les Années 1954 que sont né les établissements GUILLUMMETTE GARAGE BERLIET (on était une dizaine de mécanos et autres employés bureaux magasiniers etc !!! dont 2 apprentis , c'était une vraie vie de famille ! du temps de PIERRE GUILLUMMETTE