Michel GESLOT

Abidjan

Dactylo à l'Etat Major La planque avec l'A/C Jean-Francois. Je tapais les rapports des arrets et tours de consignes et certains se sont réjouis de mes oublis. Je sonnais avec le magnéto le rassemblement annonçant la fin du boulot et parfois faisais le con avec le magnéto. Mais ma plus grande jouissance a été de faire une rétention de document pour que le Sergent ..n'ai pas sa prolongation de sjr