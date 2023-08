Michel LOUCHART

Employé en Laboratoire Métallurgiste. Test de dureté des Métaux. (Prélèvement sur arrivage Acier, et passage en Labo pour différents Tests)

Ramassage produits divers chez Clients . Distribution chez ouvrières à Domicile . Ramassage et controle produits finis . Livraison chez Client Produits finis ... (35 Ouvriéres Région Persan, et région Chartres)

Taxi colis pour une société de Maintenance Informatique ... Mon role, Acheminer au plus vite des pièces informatiques réclamées par les Techniciens sur toute la france .....

EUROPEPLASTIQUE - Régleur outilleur ..... (Technique)

Carrieres sous poissy

Fabrication Outillage pour Machine à souder Haute Fréquence .. Calcul et découpe matiére premiére .... Réglage machines divers (Machine a souder H.F. , Presse Titan, Massicot, Machine a découper, Presse Fer à dorer, etc ...) Lancement fabrication, et controle qualité ...