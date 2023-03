Michel WEYER

Trop petit pour me souvenir...

La seyne sur mer

En seconde, je monte, avec un certain Fabien MEJEAN, un match de foot élèves-profs le samedi matin, sur le stade du lycée...Depuis on se retrouve tous les samedis matin pour jouer au foot entre anciens et "jeunes" (depuis 25 ans!!!)...Avis aux amateurs...