J'étais avec la famille CARDENAS, Monita MANIER, LAMBROSIO, mille excuses pour l'orthographe des noms de famille et d'autres amies que je recherche et aimerais retrouver.

J'étais avec Christine GLUGGLIEMI mille excuses pour l'orthographe du nom, mes cousines Martine et Colette NICOLET y étaient elles aussi à cette époque ainsi qu'Anne-Marie PAGGLUIZZA avec qui je suis toujours restée en contact puisque c'est mon amie d'enfance.

Nous avions des soeurs et prètre ainsi que des civils qui nous faisaient les cours. Le matin nous allions à la petite chapelle pour prier avant de commencer les cours. Un bon souvenir de cet établissement de mon époque.

Avord

J'étais amie avec toutes les filles et garçons de l'orphelinat d'Osmoy et Danielle Miron est mon amie et vie près de chez moi.