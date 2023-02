Remplacement de l'employeur à la Pension :Soins aux animaux, acccueil clientèle et pensionnaires, gestion du planning d'occupation du chenil et de la chatterie, entretien locaux. a l'élevage : soins aux 16 chiens de race cockers anglais lof et setters anglais lof Plusieurs contrats en TESA

Pension Canine Au Bois Dormant - Employée polyvalente de chenil (CDI à temps partiel modulé) (Autre)

Saint cyprien

Accueil de la clientèle (arrivée et départ des pensionnairs), Soigner les chiens et les chats (alimentation, soins vétérinaires selon ordonnance fournie par le client) Entretenir le chenil et les chatteries, Prise de messages téléphonques, Renseigner les nouveaux clients. Promenade et jeux. Gardiennage de la pension durant les congés de l'employeur