Mohamed EL OUNI

Lycée Kalâa-sghira (Sousse) - Professeur d'initiation économique et de géo. (Autre)

J'enseignais ma spécialité autrement dit l'initiation économique et puis de la géographie où d'ailleurs j'ai donné satisfaction. En même temps, j'étais professeur au Lycée Ali Bourguiba de Kalâa-Kébira où j'enseignais l'initiation économique et le Français ! et c'est à partir de là que je me suis converti en prof. de français sur un conseil de Si Abdeljelil BOUAMOUD inspecteur de la matière.