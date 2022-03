Lievin

J'ai intégré la classe de 2M'1 apres avoir passé un B.Elémentaire au collège Phalempin de Bully les Mines(un an apres le BEPC).a liévin , ai râté la première partie du Bac et ai donc recommencé l'année suivante ( la première partie avait été supprimée entre temps !); me suis retrouvée en classe de Philo 3 et ai passé le bac en 1966 ; puis faculté des Lettres et sciences humaines à Lille ....