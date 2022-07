Muriel BESSE

Bonneville

Chargée de mision au sein de la Plate Forme d'Initiative Locale qui a pour rôle d'accueillir, accompagner et de financer les créateurs/repreneurs de Vallée de l'Arve et du Giffre par des prêts à taux 0% Nous mettons ensuite en place un suivi de gestion et un parrainage de ces jeunes entrepreneurs.