Mesnard Stéphane - Autre (Autre)

Le chateau d'oleron

nous sommes a notre compte dans les huitres nous sommes eleveurs ostreicol et je ne regrette rien car on travail pour nous et nous gerons notre temps pour les enfants c'est super et quoi de mieux que de travailler l'été sur l'eau et quelques fois "sous l'eau" cela dépend du temps