Nadine DER HAGOPIAN

FFMJC - Stagiaire (Autre) - Paris après avoir réussi le concoursd'entrée, j'ai effectué un an de formation sur l'un des trois centres de la F.F.M.J.C C'était à Rennes. Je me souviendrais longtemps de la fête de la musique!!!! elle coincidait aussi avec la fin de notre formation. On s'est laché totalement!!! bonjour les dégats le lendemain.

Maison Des Jeunes Et De La Culture - Fonctionnaire (Autre) - Gisors Premier poste en sortant de ma formation. 'formation d'un an à Rennes)...J'étais adjointe à la direction, chargée d'un stage d'insertion professionnelle et de la mise en place du festival d'arts contemporains pour la parties musique. Ce fut une année riche que je ne suis pas prête d'oublier! là aussi j'ai rencontré des gens d'une grande générosité.

Maison Des Jeunes Et De La Culture - Evreux AïE!!! j'y ai souffert! premier poste avec la fonction de directrice. L'équipe en place m'a mise à l'épreuve et j'ai dérouillé.... Je me suis sauvée. J'ai même démissionné de la fédération des maisons de jeunes...c'est du passé mais j'aurais du me battre davantage contre autant de mauvaise foi.... Y'avait des gens sympas à Evreux, heureusement.

Maison Des Jeunes Et De La Culture - Saint leu la foret Quelques belles années à mettre en place des projets avec des gens motivés et partant pour tout. Séjours de jeunes, expos, acceuil, prévention toxicomanie, spectacles, festival chanson. Une structure reposant essentiellement sur l'investissement de militants. une belle expérience.

Maison Des Jeunes Et De La Culture - Employée de service direction générale (Direction générale) - Conflans sainte honorine C'est là que j'ai eu le goût de devenir directrice de M.J.C. lorsque j'étais ado. J'y étais aussi animatrice plus tard. Ce sera mon dernier poste sur un C.D.D. Je me suis plus particulièrement occupée, en dehors de la gestion courante d'une telle structure, de la programmation du "festiv' enfant" dans le cadre du festival "humour et folies d'acteurs" fort réputé à cette époque là.

Lycée Professionnel Ronceray - Professeur (Autre) - Bezons première expérience sur une matière jamais enseignée puisque j'arrivais directement des maisons de jeunes. L'entrée dans l'arène fut mémorable mais dans le fond, il y a eu aussi de bons souvenirs et une équipe soudée et solidaire.

Lycée Professionnel Louis Armand - Professeur (Autre) - Eaubonne Petit lycée et ambiance relaxe avec des élèves dans l'ensemble fort sympathique. J'ai aussi gardé de bons souvenirs avec quelques collègues... Que sont-ils devenus???

Lycée Professionnel Van Gogh - Professeur (Autre) - Aubergenville Professeur de vie sociale et professionnelle auprès de toutes les sections de l'établissement. Je ne peux passer sous silence le travail remarquable du proviseur de l'époque : Monsieur LAGALLE, aujourd'hui parti à la retraite.

Lycée Professionnel Gustave Eiffel - Professeur (Autre) - Rueil malmaison Professeur de vie sociale et professionnelle ainsi que de technologie auprès des sections carrières sanitaires et sociales et des 4ème et 3ème technologiques. Ce furent mes plus belles années et meilleurs souvenirs du fait d'une ambiance de travail hors du commun. Quelle équipe!!! J'intervenais aussi auprès de formations qualifiantes avec le greta. J'ai eu la chance d'y rester plusieurs années.

Lycée Professionnel Louise Michel - Professeur (Autre) - Nanterre Prfesseur de vie sociale et professionnelle et d'éducation à la citoyenneté auprès de toutes les sections ventes, secrétariat et métiers de la mode. J'intervenais également à raison d'une heure semaine auprès d'un groupe d'adultes qui se destinait au concours de la poste.

Segpa Collègejean Lurçat - Professeur (Autre) - Acheres enseignante auprès des classes de 4ème,3ème pré professionnelles dites "hygiène - alimentation- service et des formations qualifiantes en C.A.P appelés alors employés techniques de collectivités. Depuis janvier 2007, je suis néanmoins placée en longue maladie et me destine à une reconversion professionnelle.

Centre D'information Et D'orientation - Accueil-standard téléphone-administratif. (Administratif) - Cergy Dans le cadre de mon arrêt maladie, je peux effectuer une activité professionnelle de courte durée (Heures/semaine). Ca me permet de ne pas me couper totalement de la vie professionnelle tout en effectuant un travail agréable même s'il ne relève pas de mon parcours d'enseignante. C'est un +....