Nathalie AUNE

ECOLE NOTRE DAME - Enseignante

Tourlaville

Depuis toute petite je souhaitais devenir institutrice, cette année d'enseignante en MS et GS a été tout simplement sublime et reste un de mes meilleurs souvenirs. Mes collègues ont été formidables, les parents m'ont accordés leur confiance et les enfants étaient des loustics adorables. Cette année là, j'ai eu 20 ans, et je me suis sentie adulte et responsable pour la première fois.