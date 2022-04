Je crois que ce sport a développé en moi le gout pour la danse. Je prenais le tatami pour un parquet de danse. Au lieu de travailler les prises, avec ma copine Geneviève, on passait notre temps à se déplacer en se prenant la garde (on aurait cru un couple danser) et à bavarder tout au long du cour ; au grand désespoir de Philippe : le prof.

Rillieux la pape

Pendant presque 10 ans, j'ai pratiqué le rock acro et la danse sportive. Je me suis éclatée et je souviens entre autre des déplacements en compétition: délire assuré. J'y est passé de grands moments et surtout j'y ai rencontré l'homme qui partage aujourd'hui ma vie. C'était le bon temps ! Snif