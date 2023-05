Technicienne d'assurances en secteur "contrats", et gestionnaire des dossiers "personnes morales", conseils et contrats.

OPAL - Responsable centre périscolaire (Autre)

Strasbourg

Changement total d'orientation professionnelle après un investissement personnel à la création d'une nouvelle structure périscolaire. Eh bien je me lance... là mon DUT ne me sert à rien, mais j'ai le BAFA en poche (vive les années colo) et l'amour des enfants.