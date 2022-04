Nathalie LORIOT

J'avais remplacé une fille en congé de maternité. Je m'occupais du textile à étiqueter, ranger et organiser le rayon du magasin. Ce poste m'a énormément plu.

Champion Mulsanne - Tous les rayons -Hôtesse de caisse depuis Mai 2000 (Autre)

J'y suis depuis mai 1985.J'ai commencé par le rayon fruits et légumes.Remplacement responsable formage coupe, puis reponsable charcuterie coupe puis, remplacement responsable sec.Rempalcement aussi responsable DPH + textile. Après un congé parental de 3 ans, j'ai repris les postes de charcuterie coupe / fromage coupe et Libre service frais. Et, depuis 2000, je suis hôtesse de caisse.