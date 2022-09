Nicolas BOULAIS

Divers chantiers et contrats de maintenance chez Petronaphte (pétrochimie), Haribo, etc...

Alphasoudure - Ouvrier (Production)

Annecy

Tollerie fine, carters, echappement de competition, reservoirs de moto, voiture sur mesure, soudure TIG aluminium et inox, réalisation et modification de prototypes pour l'écurie Kawasaki et TEFAL