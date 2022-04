Ecardenville sur eure

je suis correspondante locale à France Adot : Déposer des plaquettes et affiches concernant le don d'organe "dans les pharmacies ,laboratoires, hopitaux, clinique, Mairie, kyné" répondre aux questions que les personnes me posent,et représenter France Adot lors de la Virade Nationale "Vaincre la Mucoviscidose " à St Pierre de Varengeville et ma Virade Scolaire à Sotteville les Rouen.