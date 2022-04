J'ai animé des formations pour divers entreprises, telles qu'Olivetti. J'étais spécialiste en systèmes de traitement de texte intégrés, en logiciels de Microsoft (Word, Excel, Accès, Publisher) et en Internet.

J'ai accompagné des cadres et des non-cadres dans le développement de leur excellence. J'ai contribué au développement du cabinet en assurant le suivit commercial des clients.

J'ai mis en place des formations pour les cadres et les non-cadres après avoir recueilli leurs besoins et mis en place des séminaires de cohésion d'équipe.

J'ai animé et organisé des parties de "Jeu du Tao" dans les entreprises.

Paris

J'ai accompagné des cadres et des entrepreneurs dans le développement de leur excellence. J'ai animé des séminaires de coopération pour des équipes dans le cadre de la gestion de projets, de résolution de conflits et de gestion du stress en utilisant des jeux de société que j'ai créée : "Le jeu de la Coopération" et le jeu "Dé-Stress".