Hirson

débuts à 11 ans dur dur quand il faut travailler (pas trop de dispositions) mais le travail a payé nombreux titres sur 100m 200m et en longueur. Un jour essai sur 400m et là record de l'aisne et championne de Picardie.Puis les études sur Lille n'ont pas permis de continuer sur la lancée gros gros regrets