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A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Pascale RIBY

  • Vit à :

    GIEN, France

  • Née le :

    6 nov. 1959 (63 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    BONJOUR A TOUS ESPERE RETROUVER DE BONS COPAINS PERDUS DE VUE DEPUIS LONGTEMPS EN PARTICULIER SERGE GARCIA QUI HABITAIT ROMANS DANS LA DROME SES PARENTS POSSEDAIT 2 MAGASINS DE CHAUSSURES JOSY COTE JACQUEMART ET UN A LA MONNAIE . IL EST NE EN 59 OU 60 A FAIT LES BEAUX ARTS A ST ETIENNE. SES PARENTS SERAIENTPEUT ETRE PARTIS SUR MONTPELLIER A 2 FRERES. CE SONT DES
    PIEDS NOIRS D'ALGERIE.

    MOI MEME AI 2 ENFANTS UGO 29 ANS DIANE 17 ANS MON FILS ABIEN DU MAL A TROUVER DU TRAVAIL DIANE EST EN TERMINALE S ET ENVISAGE DES ETUDES DE MEDECINE A TOURS L'ANNEE PROCHAINE. MON CONJOINT EST VETERINAIRE A GIEN NOUS HABITONS UN PETIT VILLAGE A 5 MN DANS UNE FERME QUE NOUS AVONS RENOVE

  • Profession :

    ASSUREUR PROFESSION LIBERALE

    • Mes goûts et passions

    Aucune information disponible

    Voyages