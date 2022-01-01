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Parcours
Parcours scolaire
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Collège J Bedier- Le grand serre 1971 - 1975
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Lycée Albert Triboulet- Romans sur isere 1975 - 1978
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Ecole Emmanuel Victouron (Saint Uze)- Saint uze 2007 - 2008
Parcours club
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GYM VOLONTAIRE- Gien 2006 - maintenant
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AS GIEN PLONGEE- Gien 2006 - maintenant
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SAMBOLERO CLUB DANSE DE SALON- Briare 2007 - maintenant
A propos
Général
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Prénom Nom :Pascale RIBY
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Vit à :
GIEN, France
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Née le :
6 nov. 1959 (63 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
BONJOUR A TOUS ESPERE RETROUVER DE BONS COPAINS PERDUS DE VUE DEPUIS LONGTEMPS EN PARTICULIER SERGE GARCIA QUI HABITAIT ROMANS DANS LA DROME SES PARENTS POSSEDAIT 2 MAGASINS DE CHAUSSURES JOSY COTE JACQUEMART ET UN A LA MONNAIE . IL EST NE EN 59 OU 60 A FAIT LES BEAUX ARTS A ST ETIENNE. SES PARENTS SERAIENTPEUT ETRE PARTIS SUR MONTPELLIER A 2 FRERES. CE SONT DES
PIEDS NOIRS D'ALGERIE.
MOI MEME AI 2 ENFANTS UGO 29 ANS DIANE 17 ANS MON FILS ABIEN DU MAL A TROUVER DU TRAVAIL DIANE EST EN TERMINALE S ET ENVISAGE DES ETUDES DE MEDECINE A TOURS L'ANNEE PROCHAINE. MON CONJOINT EST VETERINAIRE A GIEN NOUS HABITONS UN PETIT VILLAGE A 5 MN DANS UNE FERME QUE NOUS AVONS RENOVE
Profession :
ASSUREUR PROFESSION LIBERALE