Patrice TRIAUREAU

Ouverture de la section technique du lycée; responsable de 1ères et terminales (gestion et commercial)

L'envol Pour Les Enfants Européens - Directeur général (Direction générale)

Echouboulains

Lancement d'un centre de loisirs thérapeutiques pour enfants gravement malades. Appui et aide de Paul Newman et du réseau "Hole in the Wall Gang Camps"