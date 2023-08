Patrick LEFEBVRE

Paris

6 eme 1 et 5 eme 1:je me souviens de certains noms ou prénons: Sylvain Evezard,Sandra Stibric,Pascal Faray,marie,Héléna Cohelo,Patricia Robert,David Kaba,Fabrice Martin(retrouvé au service militaire),Tatiana Cubric,Mélanie Dediesbac,Guy Delgrange et karine Foucher avec j'ai toujours des contacts,Roger-pierre Francsco