Patrick ROULLET

De la catégorie Benjamin à l'armée ( 20 ans ) 4 titres de champion départemental de cross. 1 qualification au France de Cross Cadet. et 1 7éme place aux Interrégionaux de Cross en Junior. 3'29"9 au 1200 m en minimes. 4'10" au 1500 m en cadet/ junior

Orleans

Athlète puis entraîneur de demi fond et fond. Records 1'57"1 au 800 m 4'00"2 au 1500 m 8'42"7 au 3000 m 15'07" au 5000 m 9'45" au 3000 m steeple 32'11" au 10 000 m 32'25" au 10 km 1h10"44 au semi 2h45' au marathon et 4057 pts au décathlon eh oui Champion régional du 800 m à Orléans en 1982.Entraineur d'athlètes de niveau National à Débutants.De trés bonnes années d'athlète et d'entraineu