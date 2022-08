Paul CATINAUD

Orleans

UE Démarche et outils qualité 1 en Janvier 2008 UE Démarche et outils qualité 2 en Juin 2008 UE principes, outils et pratiques du Management en Juin 2008 UE Intégration des dimensions QSE dans l'entreprise en juin 2008 Autres UE pour finir avec un Magister en QSE en Décembre 2015