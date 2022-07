Paul DEGOBERT

RUEIL MALMAISON

Travaux de recherche : 1 - conversion H2S en soufre (gaz de Lacq) 2- Etudes et développement de piles à combustibles 3- Etudes de stockage souterrain de gazole 4- Mesure des odeurs à l'échappement de moteurs d'automobile 5 -Etat de l'art sur la pollution automobile et les dispositifs de réduction : Auteur d'un ouvrage "Automobile et pollution" version française et anglaise