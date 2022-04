Paul SILLI

CAP des métiers de la pierres apprentissage des techniques de tailles (granit, grès,calcaire) polissage par flexible hydraulique et avec genouillère, débit, pose ainsi que des bases de forges

Obtention : BAC PRO Artisanat et métiers d'art option art de la pierre. apprentissage : économie / gestion de stock, code du travail, stéréotomie, DAO

Remiremont

Obtention d'une mention complémentaire de gravure sur pierre en un an : gravure manuel et par sablage. Obtention d'une formation complémentaire de sculpture sur pierre en un an.