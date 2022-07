Philippe BUTEZ

Montigny lès metz

Employé à la fourniture du matériel et de l'habillement sous les ordres des sergents Abdelkader BRAHIMI et de l'adjudant ROBINET; section de Commandement. Le Commandant KASMIRZACK dirrigait les compagnies de commandement, ravitaillement. et d'entretien des services. J'ai signé un volontariat au service long d'une durée de 18 mois.