Philippe COLIN

HOTEL DU CENTRE - Apprenti (Autre) - Rupt sur moselle

Hotel Relais Des Ballons - Stagiaire (Autre) - Saint maurice sur moselle remplacant de maitre d'hotel

Restaurant Aux Armes De France - Autre (Autre) - Ammerschwihr Chef de rang

HOTEL RESTAURANT LES VANNES - Autre (Autre) - Liverdun Chef de rang

Restaurant La Tour D'argent - Cadre (Autre) - Paris Sommelier

1er régiment du train (Ministère De La Défense) - PARIS Chef Barman du Ministere, affecte a la caserne Duplex, mais habite dans mon aparta Paris avec ma copine eurasienne Julie Guillou

Berowra Waters Inn - Directeur de restaurant (Autre) - Sydney Directeur de restaurant

Market Movements - Cadre financier (Finance) - Sydney Avec un messene et un economiste, Creation d'une boite d'analyse financiere et economique pour marches a termes et boursiers, je travaille les week end au restaurant pour bouffer et payer les loyers et les frais, dur dur...

Mineracao De Medio Tapajos - Cadre financier (Finance) - Rio de janeiro Mon partenaire messene m'envoie au Bresil pour l'investissement et operation d'une mine d'or en plein milieu de la jungle amazonienne sur la riviere Tapajos. J'habite aussi a Rio (Ipanema) on bosse dur et s'amuse plus dur encore!

Crusader Investments Ltd - Cadre financier (Finance) - Hong kong On fait coter la mine d'or a la bourse de Hong Kong, et le crash boursier d'octobre 87, demoli la societe qui par la suite souffre beaucoup

Crusader Vietnam Ltd - Dirigeant (Direction générale) - Saigon Recherche et prospecte toutes opportunitees minieres dans les metaux precieus et sables mineraux

Societe Sofinasia - Consultant (Autre) - Paris Commissione pour faire une etude pour le gouvernement europeen sur les ressources minieres au Vietnam

Beta Fund - Cadre (Autre) - Londres Fond de capital risque, j'aide a la preparation d'un projet de levee de fonds pour investir au Vietnam

Beta Vietnam Fund Ltd - Dirigeant (Direction générale) - Saigon On leve 100 million de US dollars et on etabli le premier et plus gros fond de capital risque du Vietnam qui couvre tous investissements sur le Vietnam, Laos, Cambodge, Myanmar, et Chine du Sud