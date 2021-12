Philippe MONTEL

Institut de Promotion Commerciale spécialisé dans la formation des cadres et agents de maitrises destinés aux secteurs de la "CO"mmercialisation des "MA"tériaux et matériel du "BRI"colage

La Palette Sa - Directeur de magasin (Commercial)

Pointe à pitre

Grande Surface de Bricolage. Mon ancien magasin s'est déplacé et c'est agrandi. Mes ex patrons ont pris l'enseigne BRICORAMA puis ont changé pour l'appeler WELDOM. Mi décembre 2009 le magasin réouvre ses portes sous à nouveau le nom de LA PALETTE et pour une surface commerciale de 6000 m2. Ce fut une belle aventure avec un PDG sympathique. Je recommencerais bien si c'était possible !