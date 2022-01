Philippe RICHARD

Montherme

élève durant 2 années, j ai surtt le souvenir d un esprit de camaraderie et de noel passés , de fêtes données et de scénettes jouées pr le plus grand bonheur de tous et des généreux donateurs. Quelques noms qui me restent , Mère Cécile, Soeur Agnés, MICHEL PIERRE , un certain HENRY ; je ne peux oublier nn plus ces images de Madagascar présentées par un missionnaire ..... qui s'en souvient encore .