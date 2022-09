Philippe SIOGLI

première et terminale, quelle merveille! Un pays qui découvrait la liberté de l'après-de Gaulle, un grand souffle d'espérance, c'était le Larzac, des concerts improvisés, une situation économique sans stress.....

Paris

une année super, que j'aurais dû poursuivre en 2ème et 3ème. J'étais le plus jeune, mais quel puits de connaissances! Ji rigole, dommage que je n'aie pas été mieux dans ma tête et ma peau à l'époque, j'eusse mieux profité. Cela dit, les visites quotidiennes au Louvre m'ont formé l'oeil pour toujours