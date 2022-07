Philippe TORFS

Lyon

Mes études scientifiques à l'université de Valenciennes de 1972 à 1975 m'ont permis d'acquérir un niveau DEUG en Maths-Physique. Informaticien depuis 1976 à KEOLIS LYON (TCL) et gestionnaire copmpable ensuite depuis 2002, je m'occupe de billettique et de la gestion comptable des 410 distributeurs automatiques installés au Métro et au Tram. Je suis en retraite depuis le 1er août 2016.