Erreur de saisie De nov.63 à mai 64, centre d'instruction du 47ème régiment d'infanterie à Souge (33) De mai 64 à avril 65, Détachement du génie à école d'application de l'infanterie et ENSOA à St Maixent (79) A compter de mai 1965 : Génie de l'air (voir plus haut)

Toul

Appelé, venant de l'infanterie, j'ai rengagé pour le 15ème RGA. Chargé d'encadrer les punis de prison (militaire) pendant 7 mois. Stage de conducteur d'engins et passage de tous les permis de conduire pendant 6 mois. Comme j'étais pas trop con, ils voulaient me faire suivre une formation pour être moniteur. Vers juin 1966, départ pour Istres et, depuis là, les différents chantiers du sud.