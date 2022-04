1 an au théâtre des enfants pour jouer dans "Le Sabre d'Or" : l'histoire d'un peuple qui entreprend un grand voyage dans le monde des quatre éléments...

J'y ai suivi les ateliers de hip hop et dansait à la Médoquine à TALENCE...

J'ai dansé dans "Notre Dame de Paris" en 1999 et dans "L'Audition" en 2000

Cenon

Je me suis lancé un défi : apprendre la danse classique (acquérir une meilleure technique at apprendre les pointes). J'ai dansé dans "La Fille Mal Gardée" et "Don Guichotte". Je n'ai pas pu continuer...snif