RÃ©gis KRATOCHWILL

Analyses des eaux usées et traitées(Dosages D.C.O , utilisation du Phmètre ,,analyses microscopiques bactéries,test de décantation...)

ELFATOFINA - Technicien (Technique)

Carling

-Labo 1 pétrochimique :prélèvement et analyse des produits chimiques et organiques par chromatographie et dosage au labo pétrochimique... -Labo 2 Environnement:Analyse des silices phosphates... -Labo 3 :analyses des superabsorbants des couches culottes. Test physico-chimiques...