Richard FRATCZAK

Beynes

Deux mois de classe assez éprouvants, dans un camps semi-disciplinaire, où l'effort physique était soutenu. Mais notre groupe de la 73 / 10 a su trouver une énergie par une ambiance et cohésion.J'ai eu des potes de chambré super sympa, mais dont je ne me rappelle les noms ( sorry les gars ) et un cabot chef BICOURT proche de cette classe .