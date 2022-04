En fait j'ai été formé à l'USCRD Rugby, Mr Lacrouts (paix à son âme...), éducateur sportif des écoles primaires pour la ville de Cenon m'a proposé de passer un mercredi après avoir pensé que je pourrais aimer ce sport, et il a eu raison. Je suis resté dans ce club, aux couleurs rouges et blanches de 1981 à 1989, puis je suis parti à Lormont où je joue toujours

Lormont

Je suis arrivé au CAL en 89 pour jouer en junior, je me souviens que Jean-Pierre Gourmanel est venu me parler après un match un dimanche matin à Palmer, ça m'a branché d'aller rejoindre son fils Denis qui est devenu mon super pote. Nous avions une super équipe, une belle bande de copains et un super coach en la personne de Jean-Pierre Sahun, très bon souvenir.