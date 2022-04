Roger GASBARRE

Chatillon sur chalaronne

Dès ma sortie de Chatillon, on m''a placé en Charcuterie j''ai passé mon CAP et gravement tombé malade à cause des conditions ( de 3h30/4h du matin à 21h30/22h la difference du frigo et du labo des cuissons,il m''a fallu changer de route. suite dessous. En charcuterie de 1954 à juin 1959