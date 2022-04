Roger GENTILE

Marseille

JOUEUR DE FOOT DANS CE CLUB CHER A MON COEUR CAR LA BAS J AI APPIS CE QU ETAIENT VRAIMENT LES VALEUR DE CAMARADERIE D AMITIE DE SOLIDARIRTE ET D HUMILITE AVEC ANTOINE PORTERO DEDE ROMOLLI MM ALINAT ET FARA ET TOUS LES AMIS QUEJ AI TOUJOURS DU PLAISIR A REVOIR