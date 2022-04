Roger GRENIER

Monteur moteurs. Mécanicien plateau de retouches véhicules. Régleur au montage des moteurs, en salle d'essais et au montage des essieux. Gestion de la bibliothèque et de la discothèque du comité d'entreprise.

Contrôle de la productivité dans les ateliers et gestion partie mobile de salaires.

Chrono analyseur barèmes temps de facturation à la succursale de Paris Mozart ( mon responsable de l'époque:: Maxime Bouthinon (un vrai pro du chronométrage il m'a tout appris). Contrôle de la productivité dans les ateliers et gestion partie mobile des salaires des succursales de Strasbourg, Metz, Lille la Madeleine, Lille Wazemmes, Calais, Boulogne sur Mer, Rennes et Brest

Réalisation des barèmes temps de facturation réparation et gestion des fichiers informatique de facturation main d'oeuvre réparation.

MEUDON

Ingénieur cadre. Chef du service Temps de Facturation aux Méthodes Réparation Après Vente Pilote du groupe de travail ayant réalisé le référentiel temps de facturation peinture commun aux trois constructeurs Français ( Renault, Peugeot et Citroën). Participation au chocs tests urbains sur véhicules en avance de phase pour expertise et détermination des temps et coûts de main d'oeuvre.